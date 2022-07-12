هل أعرب بايدن عن أسفه بشأن وصف السعودية بـ

2022/07/12 | 07:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، لمراسل شبكة CNN، في مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "لم يعرب عن أسفه" بشأن تصريحاته بشأن المملكة العربية السعودية خلال الحملة الرئاسية لعام 2020.

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