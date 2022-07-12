لماذا يخالج زوار إحدى حانات دبلن شعورًا بـ

2022/07/12 | 08:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتمتع الأيرلنديون بالاستقلالية، والمشاكسة، وحب المرح، ولا يخشون إخبارك بما يفكّرون به، ولديهم استعداد دائم للضحك.وتتمتع دبلن بالمناظر الطبيعية الجميلة، والروح التي تجعلك ترغب في الغناء.مذيع CNN، ريتشارد كويست، يزور حانة The Cobblestone في العاصمة دبلن، الشهيرة بعزف الموسيقى التقليدية يوميًا طيلة أيام الأسبوع..لكن لماذا؟

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