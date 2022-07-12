تيار الفساد أصبح تسونامي . - محمد حسين يونس

2022/07/12 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس عندما تضطر للتعامل ..



او العمل في مكان ببلدنا ..عليك أن تستكشف المافيا التي تتحكم فية و إلا سيصيبك ما أصابنا من أذى و نحن عنه غافلون ففي مصر المنحوسة بمديريها الفاسدين و مليارديراتها المتحكمين ..تعشش عادة ( مافيات) متخصصة داخل وحول مؤسسات الحكومة و الإنتاج ..تقوم بحلبها لصالحها و لا تغادرها مهما حدث مستخدمة كل الطرق الطيبة و الشريرة لإستمرار تواجدها بغض النظرعن أى تبعات أخرى حتي لو فشل ال ......





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