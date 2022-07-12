الخارجية الأمريكية: الناتو ليس لديه نوايا عدوانية ضد روسيا

2022/07/12 | 08:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الناتو ليس لديه نوايا عدوانية تجاه روسيا، وجاء ذلك تعليقا على تصريح سكرتير مجلس الأمن الروسي أن اعتبار روسيا عدوا يؤدي إلى زعزعة الأمن في أوروبا.وردا على تصريح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشوف، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن “الناتو تحالف دفاعي لا يشكل أي […]

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