"إرضاء لضميري".. مسرب وثائق أوبر يكشف هويته ويعلن دوافعه

2022/07/12 | 08:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مارك ماكغان، وهو رجل ذو تاريخ كبير في مجال العلاقات الحكومية وجماعات الضغط، بأنه وراء تسريب 124 ألف وثيقة من أوراق أوبر للصحافة.

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