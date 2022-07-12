أكاديمي سعودي يتحدث عن

2022/07/12 | 08:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، الثلاثاء، عن عدم تفاؤله بالزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، بسبب اختلاف الأولويات بين الإدارة الأمريكية والحكومة السعودية في الوقت الراهن

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