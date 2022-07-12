كيفية اكتساب العضلات!

2022/07/12 | 08:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يبحث آلاف الأشخاص عن معلومات يمكنهم استخدامها لتنمية عضلات أكبر، أو تحسين أداء رفع الأثقال، أو الظهور بمظهر أفضل.ومع ذلك، فإن المعلومات ليست سوى نصف المعركة: فهي تتطلب عملا شاقا وتفانيا، سواء في صالة الألعاب الرياضية مع آلات تدريب المقاومة الشاملة، أو في المنزل.وستعمل المزيد من العضلات على تحسين قوتك ولياقتك […]

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