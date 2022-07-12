البيت الأبيض: إيران ستزوّد روسيا “مئات الطائرات المسيّرة”

2022/07/12 | 08:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة وزعها الجيش الإيراني في 28 أيار/مايو 2022 من قاعدة تحت الأرض للطائرات المسيّرة في مكان غير محدد.© الجيش الإيراني/أ ف ب – واشنطن (أ ف ب) – أعلن البيت الأبيض الإثنين أنّ معلوماته الاستخبارية تفيد بأنّ طهران ستزوّد موسكو “مئات الطائرات المسيّرة” لمساعدة القوات الروسية في مواجهة المقاومة الشرسة التي يبديها […]

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