هل أنا اكره الماركسيين كما يصفني أحد الأصدقاء ؟؟!! - كامل عباس

2022/07/12 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كامل_عباس هل أنا اكره الماركسيين كما يصفني أحد الأصدقاء ؟؟!! (1)حقيقة أثارني مؤخرا الذي جرى لي مع عشرة ماركسيين ارسلت لهم ما اسميه الدفقة الأولى من مقال حمل عنوان – النهاية السعيدة للعبة الأمم – وكنت ولا ازال أظن انه هام قبل اللعب من بايدن خلال زيارته المرتقبة من جديد .



فوجئت بان العشرة الماركسيين بمن فيهم الموالي والمعارض تجاهلوا كليا رسالتي مع انني تأكدت انهم شاهدوها من الكومبيوتر.



بالطبع يمكن ان ......





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