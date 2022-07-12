موقف اليهودية من المعاناة والشر - بوياسمين خولى

#بوياسمين_خولى على مدى قرون ، تصارع الحاخامات والمفكرون اليهود بخصوص إحدى أكبر الأسئلة اليهودية وهذا السؤال هو: إذا كانت التوراة تضمن المكافأة للصالحين، فلماذا يعاني بعض الصالحين؟إن مفهوم الثواب والعقاب هو تفسير لوجود المعاناة.
و ينص العهد المبرم بين الله وشعب إسرائيل على جبل سيناء - والذي تم تفصيله في سفر التثنية - على أن المعاناة ستلحق بمجتمع إسرائيل (وربما الأفراد) عندما يتخلون عن سبيل الله.
بهذا المع ......
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