2022/07/12 | 09:05 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصية أوروبية عاجلة بشأن الجرعة الرابعة من لقاح كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/12 | 09:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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