2022/07/12 | 09:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لستة اشهر.

وذكر بيان للمصرف تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "فائدة الودائع الثابتة لستة اشهر بلغت (4.5) بالمئة مقابل ايداع الاموال في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن نسبة الفائدة على الودائع الثابتة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن نسبة الفائدة على الودائع الثابتة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).