الإطار يقطع الطريق أمام شروط البارتي: قوانين المحكمة الاتحادية لن تمس

2022/07/12 | 09:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد النائب عن الإطار التنسيقي علي تركي، الثلاثاء، أن الإطار لن يفاوض الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن قرارات المحكمة الاتحادية أثناء تشكيل الحكومة الجديدة، فيما أعتبر قرارات القضاء باتة وملزمة وغير قابلة للنقض او النقاش.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال تركي في حديث لوكالة / المعلومة /، […]

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