بسبب روابط معقدة ومجموعة دينية.. ظهور تفاصيل جديدة تكشف الدافع المحتمل لاغتيال شينزو آبي

2022/07/12 | 09:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الاغتيال المروع لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، علمنا للتو بتفاصيل جديدة حول الدافع المحتمل.أفادت وسائل الإعلام اليابانية أن المشتبه به استهدف آبي بسبب روابط معقدة.

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