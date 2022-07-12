‘ناسا” تكشف تفاصيل الصورة الملتقطة لأكبر تلسكوب صنعه الانسان

2022/07/12 | 09:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة..أعلنت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، تفاصيل الصورة الملتقطة لأكبر تلسكوب صنعه الإنسان، بحضور الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس.وقالت الوكالة في بيان، إن تلسكوب جيمس ويب الفضائي […]

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