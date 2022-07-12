قضية غامضة لطفلة معنفة في كربلاء

2022/07/12 | 09:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية التحري والتقصي في هذه الجريمة مستمرة وبصورة حثيثة.

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