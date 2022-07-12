2022/07/12 | 09:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان جهاد حسن، اليوم الثلاثاء، عن مصير عائدات الإقليم.وقال حسن لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة أعلنت زيادة في معدل إيرادات الإقليم بلغت 3 مليارات دولار، ولكن هذه الأموال لها أبواب صرف كثيرة".وأضاف أنه "لدينا التزامات ورواتب موظفين ومتقاعدين، فضلا عن وجود مستحقات للشركات النفطية، وديون للبنوك ورجال أعمال ومقاولين، كلها بذمة حكومة كردستان، مشيرا الى انه "أثناء الأزمة المالية، اضطرت الحكومة للاستدانة".وأشار إلى أنه "لايمكن تسليم هذه العائدات المالية للحكومة الاتحادية، مشددا على ضرورة " التوصل لاتفاق يقضي بتسليم كميات معينة من النفط، مقابل إيفاء بغداد بالتزاماتها المالية الكاملة تجاه الإقليم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن مصير أموال بيع النفط في الإقليم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن مصير أموال بيع النفط في الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).