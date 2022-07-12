الرافدين يكشف نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لستة اشهر

2022/07/12 | 09:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لستة اشهر.وذكر إعلام المصرف في بيان، تلقاه /المركز الخبري الوطني/، ان “فائدة الودائع الثابتة لستة اشهر بلغت ٤،٥ بالمئة مقابل […]

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