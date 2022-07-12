السوق السوداء للثقافة.. - خالد أخازي

2022/07/12 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خالد_أخازي *********إنهم يضطربون، يخافون..



يحاصرون...



يحظرون...



يكيدون...يتكتلون في جماعات...



يتقاسمون الأدوار...بعضهم في مواقع جامعية وأكاديمية مهمة...بعضهم في مؤسسات ثقافية مقرصنة...بعضهم ظهير لبعضهم...فيهم الناقد الذي أجر قلمه لمنصات التفاهة من أجل ريادة مزيفة...فيهم الكاتب الذي له مريدون من طلبته ومن ذويه ومن زملائه....وفيهم من له القدرة على الطبع والنشر وشراء م ......





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