العلم والدين - الجزء الاول - اريان علي احمد

2022/07/12 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اريان_علي_احمد أتت العلاقة بين الدين والعلم موضع نقاش كبير بين الفلاسفة والعلماء وعلماء الدين عبر التاريخ، حيث رأى البعض أنها نوع من المصارعة، والبعض الآخر مكمل، والبعض الآخر مجالان منفصلان تجريمها.سنحاول في هذا المقال الإجابة على عدة أسئلة مثل: إلى أي مدى يمكن أن يتوافق العلم والدين؟ هل تقودنا المعتقدات الدينية إلى اكتساب المعرفة أم تعيق التقدم العلمي؟ أم أن النظريات العلمية تنفي وجود الله أم تثبت وجوده؟ هل ......





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