2022/07/12 | 09:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أثار تصريح رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، خلال خطبة عيد الأضحى، بإنَّ إجراء تغيير...

ظهرت المقالة المسلة تنشر كواليس اجتماع العامري والحكيم: مرشح رئاسة الوزراء الى الحسم أولاً على المسلة.

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