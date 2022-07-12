الأنواء الجوية: عواصف ترابية وارتفاع بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة

2022/07/12 | 09:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية وارتفاع بدرجات الحرارة.

يتبع..

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