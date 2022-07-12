مجلس الأمن يناقش مصير

2022/07/12 | 09:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوشك مجلس الأمن الدولي على الموافقة على قرار أممي، الثلاثاء، يقضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى 4.1 ملايين من قاطني مناطق شمال غربي سوريا، الخاضعة لسيطرة المعارضة، وذلك بعد نجاح روسيا في تعديل مشروع قرار يسمح بمواصلة تسليم المساعدات عبر الحدود لستة أشهر فقط.

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