نائبة مستقلة: الغموض يلف تشكيل الحكومة

2022/07/12 | 09:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكدت النائبة المستقلة نيسان الزاير ، الثلاثاء ، أن النواب المستقلين لم يتلقوا أي دعوة رسمية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ، مشيرة الى ان الغموض يلف تشكيل الحكومة.وقالت الزاير في تصريح لـ/المعلومة/، “إننا كنواب مستقلين لم نتلقى أي دعوة رسمية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة”.وأضافت أن “هناك مواقف متباينة ولم تحدد […]

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