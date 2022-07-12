صفقة كبيرة.. النصر يعلن التعاقد مع حارس أرسنال ونابولي السابق واللاعب يُعلّق

2022/07/12 | 09:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي النصر السعودي التعاقد مع الحارس الكولومبي السابق لنادي أرسنال الإنجليزي، ديفيد أوسبينا، الإثنين، في واحدة من أبرز الصفقات على مستوى الحراسة في المملكة

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