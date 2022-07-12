2022/07/12 | 09:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب النائب باسم خشان..ستحدد المحكمة الاتحادية خلال الأيام القادمة موعدا للنظر في طعني...

ظهرت المقالة خشان يترقب نتيجة الطعن في قانون الأمن الغذائي أولاً على المسلة.

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