تقرير مفصّل بالحالة الجوية خلال الأيام المقبلة: غيوم وتصاعد الغبار في المنطقة الجنوبية

2022/07/12 | 09:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد توقعت الهيئة العامة الانواء الجوية، الثلاثاء، طقسا صحوا في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما تظهر بعض الغيوم وتصاعد الغبار في بعض أماكن المنطقة الجنوبية.وفصّلت الهيئة في بيان، تلقاه /المركز الخبري […]

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