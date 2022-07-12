قتلى وجرحى بقصف أوكراني على منطقة خيرسون

2022/07/12 | 10:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 60 شخصا نتيجة قصف أوكراني على مدينة نوفايا كاخوفكا بصواريخ هيمارس إم إل آر إس الأمريكية.بحسب ما ذكرته السلطات الرسمية في المدينة.وقال مصدر عسكري إن الأمر بمهاجمة نوفايا كاخوفكا في منطقة خيرسون قد أصدره شخصيا رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.وقال نائب رئيس الإدارة […]

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