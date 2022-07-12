2022/07/12 | 10:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: عبر البيت الأبيض، 07/12/2022 عن اعتقاده بأن روسيا ستتجه إلى إيران لتزويدها بـ مئات...

ظهرت المقالة واشنطن: إيران ستزود روسيا بمئات المسيرات أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: إيران ستزود روسيا بمئات المسيرات) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: إيران ستزود روسيا بمئات المسيرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).