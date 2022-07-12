طهران ردا على مقال بايدن: سياسات واشنطن تسبب بعدم الاستقرار

2022/07/12 | 10:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، 07/12/2022 أن إسرائيل أكبر مصدر لعدم...

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