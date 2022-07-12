القرآن محاولة لقراءة مغايرة 77 - ضياء الشكرجي

2022/07/12 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي [...] وَيَسأَلونَكَ ماذا يُنفِقونَ قُلِ العَفوَ [...] (219)والمقصود بإنفاق العفو حسب أكثر وأشهر التفاسير، هو أن ينفقوا من الفضل، أي مما يفيض عن حاجاتهم وحاجات أسرهم، لكن يمكن أن نفهم من ذلك تأكيد العفو والتسامح كقيمة أخلاقية، وكأن الآية تريد أن تقول، إن التحلي بالعفو هو أفضل عند الله من كل الإنفاق، لكننا نعرف إن الأخلاق التي يدعو إليها القرآن، هي ما يجب أو يستحسن للمسلمين التحلي بها، لكن بين ب ......





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