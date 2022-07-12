عواصف ترابية وارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة

2022/07/12 | 10:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت هيئة الأنواء الجوية، 07/12/2022، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت...

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