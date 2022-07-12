2022/07/12 | 10:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشرت دائرة الطوارئ في نيويورك شريط فيديو يتضمن تعليمات بشأن تصرف المواطنين في حال تعرض المدينة لضربة نووية.وتوصي التعليمات بالاختباء داخل أي مبنى والابتعاد عن النوافذ والأبواب، ثم التخلص من الملابس التي قد تكون تعرضت للإشعاع، والاستحمام.وبعد ذلك يتعين على المواطنين، حسب التعليمات الواردة في الفيديو، انتظار التعليمات اللاحقة التي سترسل […]

ظهرت المقالة دائرة الطوارئ في نيويورك تنشر تعليمات بشأن التصرف أثناء “الضربة النووية” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دائرة الطوارئ في نيويورك تنشر تعليمات بشأن التصرف أثناء “الضربة النووية”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دائرة الطوارئ في نيويورك تنشر تعليمات بشأن التصرف أثناء “الضربة النووية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).