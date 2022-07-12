هاجمها فجأة.. شاهد ما فعله شخص غريب برياضية أمريكية اعتدى عليها بأنبوب معدني

2022/07/12 | 10:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الأولمبية الحائزة على ميدالية كيم غلاس إنها كانت تغادر من غداء تناولته مع صديقتها في مركز مدينة لوس أنجلوس عندما هاجمها رجل ما.وقالت غلاس واصفة الحادثة "كان يحمل شيئًا في يده، وكان على الجانب الآخر من السيارة في الشارع، وكان ينظر إلي بنظرات كراهية.وعندما استدرت لأخبر صديقتي بأنني أعتقد أن هناك خطب ما به وأنه سيضرب السيارة، وقبل أن أدرك الأمر، ضربني بأنبوب معدني كبير".

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