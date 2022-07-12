2022/07/12 | 10:50 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول أميركي: برميل النفط قد يصعد إلى 140 دولارا للبرميل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/12 | 10:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول أميركي: برميل النفط قد يصعد إلى 140 دولارا للبرميل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول أميركي: برميل النفط قد يصعد إلى 140 دولارا للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).