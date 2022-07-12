2022/07/12 | 10:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجع سعر صرف العملة الأوروبية اليورو أمام نظيرتها الأمريكية، في تعاملات اليوم الجمعة، إلى دون مستوى 1.01 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2002.

ووفقا لبيانات موقع “بلومبرغ” فقد تراجع سعر صرف اليورو، بحلول الساعة 10:34 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.72% إلى 1.0087 دولار.

وتتلقى العملة الأوروبية ضغوطات بسبب مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في منطقة اليورو، وسط أزمة الطاقة المستمرة والتوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB) في اجتماعه القادم في يوليو 2022.

لأول مرة في 20 عاما..



سعر صرف اليورو يساوي تقريبا الدولارالمصدر: برايم + بلومبرغ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة منذ 20 عام .. سعر صرف اليورو يتساوى مع الدولار تقريباً) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة منذ 20 عام .. سعر صرف اليورو يتساوى مع الدولار تقريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).