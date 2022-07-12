"أغرب لقطة في تاريخ كرة القدم".. لاعب يحرم زميله من هدف محقق ويرد على الانتقادات: كنت أريد التسجيل

2022/07/12 | 10:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقطع الفيديو للاعب الجنوب سوداني، ويليام أكيو، الذي قام بإخراج الكرة عن خط مرمى الفريق الخصم حارما زميله في الفريق من هدف مؤكد، ردود فعل واسعة وانتقادات استدعت خروج اللاعب عن صمته وتبرير الموقف بـ"الخطأ" الاعتيادي وبأنه كان ينوي تسجيل

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