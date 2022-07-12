2022/07/12 | 10:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد ائتلاف النصر، المنضوي في تحالف قوى الدولة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن أي معادلة حكم خاطئة لا تنسجم مع حجم التحديات ستقود للفوضى.وقال المتحدث باسم ائتلاف النصر أحمد الوندي في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مبادرة تحالف قوى الدولة الوطنية تمثل الرؤية والإرادة السياسية لقوى التحالف”، مؤكداً ان “الهدف منها إدارة […]

ظهرت المقالة تحالف قوى الدولة: أي معادلة حكم خاطئة لا تنسجم مع حجم التحديات ستقود للفوضى أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف قوى الدولة: أي معادلة حكم خاطئة لا تنسجم مع حجم التحديات ستقود للفوضى) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف قوى الدولة: أي معادلة حكم خاطئة لا تنسجم مع حجم التحديات ستقود للفوضى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).