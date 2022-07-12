رئيس تحالف الفتح هادي العامري: لست مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء وأرفض ترشيحي

2022/07/12 | 10:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض زعيم تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاثنين، ترشحه لرئاسة الحكومة المقبلة، فيما أكد عدم مشاركة كتلته في أي حكومة مستقبلية.وقال العامري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه “في وقت يترقب شعبنا الكريم اكمال الاستحقاقات الدستورية تباعاً وتشكيل … Readmore

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