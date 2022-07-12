راقب أظافر قدميك!.. علامتان عليهما تدلان على أنك معرض لخطر “القاتل الصامت”

2022/07/12 | 11:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أشار الخبراء إلى أنه من الضروري مراقبة أصابع الأقدام، على وجه الخصوص، لأنها قد تكشف عن علامات قاتل صامت.وهناك نوعان من الأعراض المحددة التي قد تعني أن لديك ارتفاعا في نسبة الكوليسترول، والتي تتمثل في ملاحظة أن أظافر قدميك أصبحت هشة أو بطيئة النمو دون وجود أي أسباب تتعلق بنمط الحياة.والكوليسترول […]

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علامتان عليهما تدلان على أنك معرض لخطر “القاتل الصامت” أولاً على ايرث نيوز.

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