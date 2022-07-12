الرافدين يعلن نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لستة أشهر

2022/07/12 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة ستة اشهر.

وقال المصرف في بيان إن “فائدة الودائع الثابتة لستة أشهر بلغت ٤،٥ بالمئة مقابل إيداع الأموال في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.

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