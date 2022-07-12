2022/07/12 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بالعثور على طفل مجهول الهوية وتسليمه الى شرطة النجدة في منطقة السيدية ببغداد.

وأبلغ المصدر وكالة (بغداد اليوم)، أن "طفلا يبلغ من العمر قرابة العامين تم العثور عليه في منطقة السيدية عند الساعة الثالثة فجر يوم أمس، قبل تسليمه الى شرطة النجدة في المنطقة ذاتها".

وأضاف، أن "الطفل متواجد حاليا في مستشفى الطفل المركزي بمنطقة الاسكان في المنصور لتلقي العلاج والاهتمام الطبي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. العثور على طفل مجهول الهوية ونقله الى المستشفى لتلقي العلاج (صورة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. العثور على طفل مجهول الهوية ونقله الى المستشفى لتلقي العلاج (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).