تحالف القوى: المرحلة القادمة انتقالية تنتهي بانتخابات جديدة

2022/07/12 | 11:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال ائتلاف النصر المنضوي في تحالف قوى الدولة الوطنية، 07/12/2022، ان المرحلة القادمة ستكون...

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