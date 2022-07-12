2022/07/12 | 11:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإسلامي محمد رضا بور إبراهيمي، 07/12/2022 إن...

ظهرت المقالة بوتين يزور طهران الأسبوع المقبل..



اهتمام روسي بدور ايران أولاً على المسلة.

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