2022/07/12 | 11:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف حيث أثرت قيود الطلب الجديد على الوقود في الصين أكبر مستورد للخام في العالم، والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي على توقعات الطلب على الوقود.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع اسعار النفط نتيجة قيود كورونا في الصين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع اسعار النفط نتيجة قيود كورونا في الصين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع اسعار النفط نتيجة قيود كورونا في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).