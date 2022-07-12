نقصه يؤدي لضرر لا يمكن إصلاحه.. فيتامين “ضروري” لصحتك

2022/07/12 | 11:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت دراسة طبية حديثة أن نقص بعض الفيتامينات في جسم الإنسان له تداعيات صحية وخيمة، وقد تقود إلى ضرر لا يمكن إصلاحه.وقالت خبيرة التغذية الوظيفية في “ويسليز فينيست” بولين كوكس إن فيتامين (B12) مهم للغاية بدءا من المساعدة في تكوين خلايا الدم الحمراء إلى العناية بوظيفة الجهاز العصبي المركزي، مشيرة إلى أن […]

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فيتامين “ضروري” لصحتك أولاً على ايرث نيوز.

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