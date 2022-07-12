الكهـربـاء تُقدم مشروع الجباية الالكترونية إلى مجلس الوزراء تمهيداً لمُناقشته وإِقراره

2022/07/12 | 11:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الكهرباء، عادل كريم، اليوم الثلاثاء، تقديم مشروع الجباية الالكترونية إلى مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته وإقراره.

وقال كريم أيضاً : أن “مشروع الجباية الالكترونية تم تقديمه لمجلس الوزراء ومن المؤمل بعد عطلة عيد الأضحى تتم مناقشته وإقراره”.

وأضاف، أن “الوزارة ماضية بإنجاز المشروع على مستوى العراق، وستكون هناك آلية جيدة وقابلة للتطبيق سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق بالاعتماد على تجارب الدول المجاورة والعالم”.

وتابع كريم، أنه “أما بخصوص الخصخصة فهي ذات المشروع تحت مسمى (مشروع الخدمة والجباية) لكن الأمر متعلق بالموازنة والأموال المخصصة”.

وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت في وقت سابق، اطلاق المرحلة الأولى لمشروع الجباية الالكترونية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “في إطار تفعيل خطة التحول الرقمي، وتعزيز ميزاته في تسيير العمليات الإدارية والمالية والفنية في وزارة الكهرباء وشركاتها العامة كافة ، تعلن وزارة الكهرباء، عن إطلاق مشروع الجباية الالكترونية لدفع أجور استهلاك الطاقة الكهربائية الكترونياً”.

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