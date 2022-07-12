التنقيب عن «أسطورة أرثر»

2022/07/12 | 11:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ علماء الآثار البريطانيين عمليات الحفر في مقبرة قديمة، تربطها الأساطير بالملك أرثر، على أمل اكتشاف أسرار هذا المكان الغامض.

وتعود المقبرة إلى 5000 عام، أي أقدم ب 3500 عام من تاريخ ميلاد قائد بريطانيا الأسطوري.

وحجر أرثر، هو عبارة عن مقبرة قديمة تعود للعصر الحجري الحديث، لم يدرسها العلماء ولم تجر فيها عمليات حفر سابقا.

ووفقاً للأسطورة، في هذا المكان قتل الملك أرثر العملاق، الذي خلف أثناء سقوطه حفرة في إحدى الصخور.

وتجدر الإشارة، إلى أن باحثين من جامعتي مانشستر وكارديف يشرفون على عمليات الحفر والتنقيب في هذا المكان، الذي يعتبر أحد المعالم التاريخية في بريطانيا

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