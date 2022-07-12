أفضل تطبيقات المراسلة الآمنة لعام 2022

2022/07/12 | 11:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحدثت خدمات الدردشة عبر الهاتف المحمول ثورة في الطريقة التي نتواصل بها اجتماعيًا، لكن لسوء الحظ لا تضع جميع خدمات الدردشة الأمان على رأس أولوياتها.

ويتمثل الشاغل الأمني ​​الرئيسي لخدمات المراسلة في ضمان أن المستلمين المقصودين فقط هم من يمكنهم قراءة رسائلك.



وتقوم أفضل الخدمات بهذا من خلال عملية تسمى “التشفير من طرف إلى طرف” (E2EE)؛ حيث يتم تشفير الرسائل بطريقة تتيح للمستلمين المناسبين فقط -وليس شركة المراسلة ولا أي شخص يتجسس على نشاطك- رؤية محتويات الرسالة.

لذلك سنوضح أدناه بالتفصيل كيفية أداء كل خدمة من خدمات المراسلة الآمنة الرئيسية الثلاث: Signal وTelegram وWhatsApp للأمان والخصوصية وسهولة الاستخدام والمزايا الاجتماعية ومحادثات الفيديو والصوت؛ بحيث يمكنك اختيار الخدمة المناسبة لك.

– ما هو تطبيق المراسلة الأكثر أمانًا؟

جميع التطبيقات الثلاثة في هذه الجولة تستخدم E2EE، لكن لا يتم تنفيذها جميعها بالطريقة نفسها؛ ما يصنع اختلافات حقيقية بين الخدمات.



وتُستخدم كل من Signal وWhatsApp E2EE افتراضيًا لجميع الدردشات الفردية والجماعية، بالإضافة إلى الصوت والفيديو.

ومع ذلك هناك تحذير لتطبيق WhatsApp؛ حيث إذا قمت بإرسال رسالة إلى حساب أعمال لن يتم تشفير محتويات رسالتك، ويتم تمييز الحسابات التجارية بوضوح.

وهناك تحذير أكبر بكثير لتطبيق Telegram؛ حيث يتم تشفير السرية الاختيارية فقط من طرف إلى طرف.



ولا تزال جميع الدردشات الأخرى العادية من شخص إلى آخر، والمجموعة، وجميع تبديلات Telegram الأخرى مشفرة ولكنها تتم بطريقة تجعل Telegram يحتفظ بالمفاتيح.

وهذا يعني أنه من المحتمل أن تقرأ الشركة رسائلك بينما تقول Telegram إنها لن تفعل ذلك، والخط المستقل للشركة يدعم ذلك.

ونتيجة لهذه التحذيرات يصبح Signal هو الرابح الأكبر هنا؛ حيث تم تصميم نظام التشفير الخاص به بحيث لا يتمكن حتى Signal من قراءة رسائلك، ويستخدم تقنية مقبولة جيدًا للقيام بذلك.



بينما لكل من WhatsApp وTelegram مشاكل مختلفة.

– ما هو تطبيق المراسلة الأسهل في الاستخدام؟

في حين أن جميع هذه الخدمات الثلاث سهلة الإعداد والاستخدام إلى حد ما إلا أن هناك بعض المراوغات لتطبيق Signal والتي تعيقه.

يُحسب أن Signal شهدت تحسينات كبيرة في السنوات القليلة الماضية.



إنه يبدو أكثر سهولة في الوصول إليه ويقدم الآن العديد من المزايا نفسها التي توفرها المنافسة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بإدارة الرسائل الجماعية والمزايا الممتعة مثل الملصقات، لكنه لا يزال أداة غير فعالة للتواصل مع المجموعات الكبيرة أو إدارة المجتمعات.

بينما يعمل Telegram بشكل أفضل قليلًا في هذه الفئة.



لقد نمت هذه الخدمة بشكل كبير على مر السنين ومن الصعب مواكبة كل ما يمكنها القيام به.



ومع ذلك بالنسبة للمحادثات والمجموعات البسيطة فإنها تعمل بشكل جيد.

لكن WhatsApp هو الفائز هنا؛ حيث بدأت واجهته فائقة البساطة في الظهور بعض الشيء، لكن سلاح WhatsApp السري كان دائمًا قاعدة مستخدميه الهائلة.

– ما هو أكثر تطبيق اجتماعي؟

تحتاج تطبيقات المراسلة إلى القيام بأكثر من مجرد السماح لك بالتحدث إلى شخص واحد في كل مرة.



وتعد المزايا الاجتماعية ضرورية.

يتميز Signal بأنه تطبيق أساسي لأي منظمة شعبية.



ولا يمكن التغلب على ضمانات الأمن والخصوصية ومع ذلك لم يكن الأمر كذلك عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع مجموعات كبيرة أو إدارة المجتمعات.



وقد أظهر Signal أنه قادر على تطوير مزايا جديدة وتكييفها مع نموذج خصوصية صارم.

ويتمتع WhatsApp أيضًا بميزة كبيرة هنا بسبب حجمه الهائل.



ويعد إنشاء المجموعات أمرًا سهلًا على WhatsApp، لكن الدردشات الجماعية الخاصة به ليست قوية أو مفيدة لبناء المجتمع.

في الوقت نفسه تجاوز Telegram كونه مجرد خدمة مراسلة؛ حيث كررت الشركة نظام المراسلة الجماعية الخاص بها لإنشاء نظام يدعم المجتمعات وحتى المنشورات على غرار المدونات.



وبذلك يصبح Telegram هو أفضل منصة للرسائل الاجتماعية.

– ما هو تطبيق المراسلة الذي يحتوي على أفضل مكالمات صوتية ومرئية؟

بالنسبة للمكالمات الصوتية والمرئية من الصعب تحديد أيهما أكثر موثوقية؛ لأن ذلك يعتمد بشكل كبير على ظروف الشبكة والأجهزة الفردية، وهناك بعض الاختلافات المهمة.

يقوم تطبيقا Signal وWhatsApp بتوسيع التشفير من طرف إلى طرف ليشمل مكالمات الصوت والفيديو، في حين أن Telegram لديه نفس تحذيرات التشفير مثل الرسائل الجماعية؛ حيث تدعم كل خدمة 30-40 مشاركًا.



ومع ذلك انتقل Telegram إلى البث المباشر والتواصل الجماعي الذي يمكن أن يدعم 1000 مشاهد (ولكن فقط 30 مشاركًا نشطًا).

لذا فمن المحتمل أن يكون Telegram هو أفضل رهان لك.



ومع ذلك من المحتمل أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات البث مثل Instagram وTikTok وTwitch وTwitter وYouTube أفضل للمؤثرين.

وعلى الرغم من ذلك لا يمكن لأي من هذه الخدمات أن تحل محل Zoom أو Google Meet أو غيرها من المنتجات لمكالمات الفيديو المخصصة على نطاق واسع؛ لذلك ستحتاج إلى برنامج مؤتمرات الفيديو.

المصدر : عالم التكنولوجيا

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