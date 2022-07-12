برلماني إيراني: بوتين سيزور طهران الأسبوع المقبل

2022/07/12 | 11:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قال النائب في البرلمان الإيراني، محمد رضا بور إبراهيمي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور طهران في الأسبوع المقبل.

وأضاف بور إبراهيمي، في تصريح صحفي، أن "روسيا جادة في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع إيران، وأن التخطيط لهذا الهدف سيكون على رأس جدول أعمال بوتين في محادثاته مع المسؤولين الايرانيين".

واشار إلى أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا زادت من اهتمام موسكو بتعزيز التعامل الاقتصادي والتجاري مع إيران.

وفي وقت سابق لم يستبعد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن يقوم بوتين بزيارة إلى طهران، لكنه لم يحدد موعدها.

المصدر: فارس

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